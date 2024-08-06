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Kozan'da düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı

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Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı ve suyun seviyesi düşürülerek helikopterin çıkarılması planlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na gitti.

Kıyıdaki hazırlıklarını tamamlayan 20 kişilik ekip, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Baraj gölünün yaklaşık 35-40 metre derinliğindeki helikopterin çıkarılması için suyun seviyesi düşürüldü.

Helikopterin, toplamda 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonu ile yüzeye yaklaştırılıp botlarla kıyıya çekilmesi, sonrasında da vinçle karaya taşınması planlanıyor.

Ekiplerin sudaki çalışmaları devam ediyor.

Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış, 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Helikopter Jandarma Komando Kozan adana Yaşam Güncel Haberler

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