Adana Kozan'da Arife Çiçekleri Projesi çerçevesinde 300 çocuğa bayramlık hediye edildi. Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi bahçesinde derneklerin ortaklaşa düzenlediği Çocuk Şenliği ile Kozan, Feke, Tapan, İmamoğlu merkez ve köylerinden belirlenen ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye bayramlık kıyafet alarak bayram harçlığı hediyesi verildi.

Kozan'da 300 çocuğa bayramlık hediye edildi

ADANA - Adana Kozan'da Arife Çiçekleri Projesi çerçevesinde 300 çocuğa bayramlık hediye edildi.

Kozan Yusuf Baysal Anadolu Lisesi bahçesinde derneklerin ortaklaşa düzenlediği Çocuk Şenliği ile Kozan, Feke, Tapan, İmamoğlu merkez ve köylerinden belirlenen ihtiyaç sahibi 300 öğrenciye bayramlık kıyafet alarak bayram harçlığı hediyesi verildi.

İnfakta Birlik Derneği Adana Başkanı ve Koz-Yar Yönetim Kurulu Üyesi Okan Arık" Ramazan arifesin de Kozanda 200 çocuğumuza, Kurban areifesinde de 300 çocuğumuza bayramlık kıyafet ve bayram harçlığı desteğinde bulunduk. Bundan sonra da Kozan'da gençlerimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Kozan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Musa Akçalı ise "Koz-Yar olarak Kozan Annelerimiz ve Koz-Yar gönüllülerimiz ile ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız, KozYar, Kozan'dan iyiliğe açılan kapı olacaktır" ifadelerini kullandı.

İnfakta Birlik Derneği Başkanı Hasan Bilici de "İstanbul merkezli bir derneğiz ama kendimizi buradaki dostlarımız sayesinde Fahri Kozanlı görüyoruz, Kozanlının ihtiyaç halinde her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.

Şenlikte hediyelerini alan çocuklar gönüllerince eğlendi.