'Kozalak' cinayetinin ilk duruşmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde ormanda kozalak topladığı sırada çıkan kavgada dövülüp, bıçaklandıktan sonra yaşamını yitiren Ceyhun Çetin (31) davasının ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Murat Ay (23), "Darbedildiğim sırada elime nereden geçtiğini bilmediğim bir sopayı savurdum. Kimseyi öldürmedim" dedi. Diğer sanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, delil ve ifadeler ışığında diğer 4 sanık için de tutuklama talep etti.

Karacabey ilçesine bağlı kırsal Okçular Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası Ceyhun Çetin, geçen yıl kasım ayında ek gelir elde etmek için hafta sonu kozalak toplamaya gitti. Gün boyu ormanda kozalak toplayan Çetin, akşam saatlerinde iddiaya göre bazı kişilerin kozalakları koyduğu çuvalları çalmak istediğini fark etti. Çetin ile kozalak çuvallarını çalmak isteyen 5 kişi arasında arbede çıktı. Şüpheliler, Çetin'i kozalak toplama aparatıyla dövdükten sonra bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ve polis ekipler, kaçan şüphelileri belirleyip harekete geçti. Ekipler Murat Ay, Erhan Özyıldırım (30), Sedat Özyıldırım (29), Yunus Yiğit (36) ve Ahmet Kaya'yı (35) gözaltına aldı. Şüphelilerden Murat Ay tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme heyeti, mevcut deliller ve tanık ifadelerini dikkate alarak, Murat Ay'ın tutukluluk halinin devamına; adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ahmet Kaya, Yunus Yiğit, Erhan Özyıldırım ve Sedat Özyıldırım'ın da tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Karar sonrası Ahmet Kaya duruşma salonunda, Yunus Yiğit ile Sedat Özyıldırım ise ifade verdikleri Bandırma Adliyesi'nde gözaltın alınıp, cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel