Haberler

Kovancılar'da esnafa dolandırıcılık ve sahte para uyarısı

Kovancılar'da esnafa dolandırıcılık ve sahte para uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis ekipleri, esnafa dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında uyarı yaptı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde polis ekipleri, esnafa dolandırıcılık, hırsızlık ve sahte para konularında uyarı yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ziyaret ettikleri esnafı alışverişlerde banknotların dikkatli bir şekilde kontrol edilmesi, kişisel ve bankacılık bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması, iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması ve değerli eşyaların muhafaza edilmesi konularında bilgilendirdi.

Ziyarette, esnafa iş yerlerinde kamera sistemlerinin kullanılmasının olası hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ile olayların aydınlatılması ve şüphelilerin tespit edilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Ekipler, esnaftan gelen soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA
Antalya Aksu'da 3 gündür süren orman yangınında dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti.

Üç gündür alevlerle mücadele eden Antalya'dan acı haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni barajda bulundu

Ekipler sinyalin peşine düştü acı gerçekle karşılaştı
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi

Cübbeli Ahmet'ten Üsküdar seçimi sonrası olay sözler
Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Türk bayrağına tüküren İngiliz turist tutuklandı! Saygısızlığı yanına kar kalmadı

Bayrağa saygısızlık yanına kar kalmadı! Türk yargısıyla tanışacak
Önce taraftarla gerildi, sonra rest çekti! Göztepe kalecisi kadro dışı kaldı

Koca kulübün taraftarına kafa tutan Gürcü kalecinin sonu kötü oldu
Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si yıllar sonra ekrana döndü! Görenler tanıyamadı

Yahşi Cazibe'nin Simge'si ekranlara geri döndü! Görenler tanıyamadı