- Kosovalı Türk Bakan Damka: " Türkiye'deki seçimler Balkanları yakından ilgilendiriyor"

PRİŞTİNE - Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin Balkanları yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Türkiye'de pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, Balkanlar'da büyük ilgiliyle takip ediliyor. Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, seçime sayılı günler kala değerlendirmelerde bulundu. Kosovalı Türk Bakan Damka, "14 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nde genel seçimler yapılacaktır. İlk önce Türkiye Cumhuriyeti'ne bu seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Tabii ki bu seçimler sadece Türkiye Cumhuriyeti'ni yakından ilgilendiren bir seçim değil, aslında Türkiye'nin dışında olan hem kardeşleri, hem Türk vatandaşları hem de Türk soyluları yakından ilgilendirmektedir. Tabii Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülke, Balkanlar'da etkisi çok. Dolayısıyla Türkiye'deki bu seçimler ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ileriki 5 yıllık vizyonu elbette Balkanlar'ı da yakından ilgilendiriyor ve yakından da etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti, Kosova'nın her alanda desteklenmesi için seferber oldu"

Bakan Damka, "Kosova Cumhuriyeti 2008 yılında bağımsızlığını ilan ettiği gün itibarıyla başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. Tabii bu sadece tanınmayla kalınmadı, Türkiye Cumhuriyeti, Kosova'nın her alanda desteklenmesi için seferber oldu. Tabii bu destek Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova'yı kardeş olarak görmesiydi ve bu şekilde de davranmasıydı. Tabii sadece Kosova için değil, aynı zamanda Kosova'daki Türk toplumunu da yakından ilgilendiriyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk toplumuna yakından desteği devam ediyor. Bugüne kadar eğitimde, kültürde değişik alanlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği Türk toplumuna oldu, olmaya da devam edecektir. Tabii bizim için bu sıcak olan ilişkilerin devam etmesidir. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk vatandaşları bu seçimini doğru bir şekilde yapacaktır" diye konuştu.

"Bu seçimler sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin dışında kalan tüm Türkleri yakından ilgilendiriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü hatırlatan Damka, "Biz hep şunu ifade ediyoruz, Türkiye sınırları dışarısında kalan biz Türk toplumu, Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu seçimler sadece Türkiye için değil, Türkiye'nin dışında kalan tüm Türkleri yakından ilgilendiriyor. Bizim açımızdan bu seçimlerin ileriye doğru hem Türkiye açısından hem bizler açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugüne kadar AK Parti iktidarının desteği oldu, olmaya da devam edecektir. İnşallah bu süreç aynı bir şekilde devam edecektir" dedi.