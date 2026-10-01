Haberler

Kosova Başbakanı Kurti, AB'den aday ülke statüsü ve müzakere başlatılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kosova Başbakanı Kurti, AB'den aday ülke statüsü ve müzakere başlatılmasını istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova Başbakanı Albin Kurti, AB'den ülkesine aday ülke statüsü verilmesini ve üyelik müzakerelerinin başlatılmasını istedi. Kosova'nın 15 Aralık 2022'de sunduğu başvuru henüz değerlendirilmedi; AB üyesi beş ülke bağımsızlığını tanımıyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği'nden (AB) ülkesine aday ülke statüsü vermesini ve üyelik müzakerelerinin başlatılmasını talep etti.

Başbakan Kurti, Balkan ülkeleri turuna çıkan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kosova'nın başkenti Priştine'de basına ortak açıklamalarda bulundu.

Kurti, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın AB'nin güvenilir bir ortağı olduğunu belirtti.

Kosova'nın AB üyeliği için başvurmasının, aralıkta 4. yılını dolduracağına işaret eden Kurti, ülkesinin liyakat temelinde aday ülke statüsü ve üyelik müzakerelerinin açılması için gereken kriterleri karşıladığını vurguladı.

Kurti, şöyle konuştu:

"Avrupa'da aday ülke statüsüne sahip olmayan tek ülkeyiz. AB Komisyonu ve AB Konseyinin hak ettiğimiz bu talebi gerçekleştirmesini umuyoruz. Bir iyilik veya ayrıcalık istemiyoruz. Demokratik başarımız, ekonomik büyümemiz, refahın yaygınlaşması ve mevcut güvenlik durumu göz önüne alındığında, aday ülke statüsü Kosova'nın hak ettiği bir şeydir."

Görüşme sırasında aday ülke statüsü ve üyelik müzakereleri konularını ele aldıklarını belirten Kurti, AB kurumlarının bunu mümkün kılması gerektiğini söyledi.

Kurti, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e aday ülke statüsü konusunda çok güvendiklerini ve kendisini bu konuda önemli bir muhatap olarak gördüklerini sözlerine ekledi.

Kosova'nın AB'ye 15 Aralık 2022'de sunduğu üyelik başvurusu henüz üye ülkeler tarafından değerlendirilmedi.

AB üyesi İspanya, Slovakya, Yunanistan, Romanya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kosova'nın 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı ilan ettiği bağımsızlığı tanımıyor.

Kaynak: AA
Mezarlıkta bıçaklanan zihinsel engelli Fehmi Lup'un şüphelisi 3 yıl sonra tutuklandı

Mezarlıkta katledilmişti! Fehmi'nin katili yıllar sonra bulundu
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı

6 ay önce başkanlık koltuğuna oturmuştu! Murat Güneş gözaltına alındı
İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu

İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın borcu genel kurulda açıklandı! Kulübün yükü 27,5 milyar lirayı aştı

Kara Kartal'ın sırtındaki yük belli oldu! İşte kulübün borcu

Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti

Fon vurgunu sonrası iki devin Türkiye ekonomisi için tavrı netleşti
Şanlıurfa Akçakale'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti

Korkunç kaza, küçücük çocukları hayattan kopardı
Flydubai uçağında kaptana baltayla saldıran yardımcı pilot için BAE'den açıklama: Terör eylemi girişimi

Pilotun kokpitteki baltalı saldırısı terör eylemi girişimi çıktı
Sahte belgeyle haksız vergi iadesi! 155 firmanın 31 milyar liralık işlemi ortaya çıktı, 31 kişi tutuklandı

Sahte belgeyle vergi iadesi oyunu! 31 milyarlık çark çökertildi
TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

TFF'de düğüm çözüldü! İşte hakemleri atayacak isimler

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı