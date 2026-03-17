Samsun'da devlet korumasındaki çocuklardan Gazze'ye bağış

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde koruma altındaki çocuklar, biriktirdikleri harçlıkları, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Türk Kızılaya bağışladı.

İl Müdürlüğüne bağlı 41 çocuk evinde kalan çocuklar adına 6 temsilci çocuk, toplanan yardımları Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk ve Şube Müdürü Reha Oğuz Ertuğrul'a teslim etti.

Bağış teslim töreninde çocuklara, Samsun Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Fatih Behçet ve Müdür Yardımcısı Tülay Kisbet Öztürk de eşlik etti.

Ziyaret sırasında, çocukların sosyal sorumluluk projelerinde daha aktif rol alabilmeleri amacıyla Türk Kızılay ile gönüllülük temelli bir işbirliği süreci başlatıldı.

Bu kapsamda çocuk evlerinde kalan gençlerin, Kızılayın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine gönüllü olarak katılması kararlaştırıldı. Türk Kızılay yetkilileri, çocukların bu anlamlı talebinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, genç gönüllülere her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Başlatılan işbirliğinin ilk somut adımı olarak çocuklar, yarın Türk Kızılay tarafından kurulacak iftar çadırında gönüllü olarak görev yapacak.

Yemek dağıtımı ve saha çalışmalarında yer alacak olan çocuklar, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü bizzat deneyimleyerek toplumsal dayanışmaya katkı sunacak.