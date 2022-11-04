Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli vefat etti Güncel Haberler Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında hayatını kaybetti. Midilli'nin cenazesi 5 Kasım Cumartesi günü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verilecek. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında vefat etti. BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Midilli'nin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli hocamız, enfarktüs sebebiyle aramızdan ayrıldı. Genç yaşında vefatı bizlerde salgında kaybettiğimiz hekimlerin yaşattığı duygulara benzer duygular uyandırdı. Allah rahmet etsin, başımız sağ olsun. Şükranlarımızla hocam." CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ'NDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI Prof. Dr. Midilli'nin ölümüyle ilgili, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olduğu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi tarafından da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ailesine ve Cerrahpaşa camiasına başsağlığı dilendi. LÜLEBURGAZ'DA TOĞRAĞA VERİLECEK Midilli'nin cenazesi 5 Kasım Cumartesi günü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde toprağa verilecek. Kaynak: AA / Güncel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi Bilim Kurulu Koronavirüs Sağlık Güncel Haberler

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