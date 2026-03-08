Haberler

Körfez Ülkelerine Yeni İha ve Füze Saldırıları

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Körfez ülkelerinde İHA ve füze saldırıları meydana geldi. Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE'de hasarlar ve ölümler bildirildi. Kuveyt Uluslararası Havalimanı hedef alındı, Suudi Arabistan 21 İHA engelledi, Bahreyn'de yaralılar var.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Körfez ülkelerinde yaşanan hareketlilik çerçevesinde, bu sabah yapılan insansız hava araçları (İHA) ve füze saldırıları nedeniyle Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE'de hasar ve ölümlerin meydana geldiği bildirildi.

Kuveyt Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki yakıt depolama alanlarının "düşmanca İHA dalgası" tarafından hedef alındığı ve önleme sırasında ortaya çıkan mermi parçaları ile enkazın bazı sivil altyapıya zarar verdiği belirtildi. Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin, çok sayıda balistik füzeyi de engellediği bildirildi.

Kuveyt medyası, Kuveyt Sosyal Güvenlik Kurumu binasının bir İHA saldırısında hedef alındığını, yaklaşık 22 katlı binanın alevler içinde kaldığını belirtirken; kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Ayrıca iki Kuveytli sınır güvenlik personelinin, bu sabah "ulusal görevlerini yerine getirirken" hayatını kaybettiği; olayın havalimanı ve hükümet binasına yönelik saldırılarla bağlantısının ise henüz netleşmediği aktarıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise erken saatlerde en az 21 İHA'nın engellendiği kaydedildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, King Fahd Köprüsü üzerinden düşen füze parçaları nedeniyle üç kişinin yaralandığı, bir üniversite binasının ve bir su arıtma tesisinin zarar gördüğü belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetimi Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise, BAE'de hava savunma sistemlerinin "bir füze tehdidine yanıt verdiği" kaydedildi.

Kaynak: ANKA
