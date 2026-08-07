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KİK'ten Husi saldırısına kınama

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KİK, Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran bölgesine saldırısını bölgesel ve uluslararası güvenliğe tehdit olarak nitelendirip kınadı. Saldırının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten KİK, Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduğunu ve tüm tedbirleri desteklediğini açıkladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Necran bölgesine yönelik saldırısını bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrar için ciddi bir tehdit olarak nitelendirdi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yayımladığı yazılı açıklamada, Husilerin dün Necran'ı hedef alan "terör saldırılarını" en güçlü şekilde kınadığını ifade etti.

Budeyvi, saldırının sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alması nedeniyle uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu ve hesap verilmesini gerektiren bir suç teşkil ettiğini belirtti.

Söz konusu saldırının bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrara yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Budeyvi, bunun aynı zamanda uluslararası örf, teamül ve sözleşmelere meydan okuma niteliği taşıdığını ifade etti.

Budeyvi, Suudi Arabistan'ın güvenliğinin KİK ülkelerinin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, Konseyin Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduğunu belirtti.

KİK'in, Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, halkının güvenliğini sağlamak amacıyla alacağı tüm tedbirleri desteklediğini ifade eden Budeyvi, Konseyin bu konudaki desteğinin sürdüğünü kaydetti.

Yemen'deki meşru hükümete destek veren Arap Koalisyonu, dün yaptığı açıklamada, Husilerin, Necran bölgesine düzenlediği saldırılarda 7'si Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere 11 sivilin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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