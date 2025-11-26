Körfez'deki Yaya Üst Geçidi Yıkıldı, Yenisi Yapılıyor

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kullananların, evinin içini gördüğünü öne süren ev sahibi tarafından dava edilen ve mahkemenin yıkım kararı verdiği yaya üst geçidi, bulunduğu yerin 1 metre uzağına yeniden yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yılında, Körfez ilçesi D-100 kara yolunda, Yeniyalı ve Barbaros mahallelerini birbirine bağlayan yaya üst geçidi inşa edildi. Üst geçidin Barbaros Mahallesi tarafındaki ayağının indiği noktanın yanındaki Taşyürek Apartmanı'nda yaşayan Taşyürek ailesi, geçidi kullananların evlerinin içini gördüğünü belirterek 2014 yılında yıkılması için mahkemeye başvurdu. Başvuruyu inceleyen Kocaeli İdare Mahkemesi, konuyu bilirkişiye danıştı. Bilirkişinin raporunda, dava konusu üst geçitten geçildiğinde evin içinin gözüktüğü vurgulanarak, "Yaya üst geçidi teknik özellikleri yönünden oldukça fazla eksiklik barındırdığı, güneydeki konutlara yakın geçmesi, sokağın trafik akımını olumsuz etkilemesi, iniş ve çıkışlarının uygun hale getirilerek kullanımına devam edilmesinin kamu yararına daha uygun olacağı, eğer bu yapılamıyorsa kullanımından vazgeçilmesinin maddi ve sosyal yükü olsa da yukarıda anlatılan iki noktadan yaya geçişlerinin devam olunabileceği" ifadelerine yer verildi.

Mahkeme heyeti, 2016 yılında, bilirkişi raporu ve dosyadaki ifadeleri birlikte değerlendirerek üst geçidin yıkılması yönünde karar aldı. Karayolları Genel Müdürlüğü karara itiraz edip dosyayı istinafa götürürken, dönemin Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran uzlaşma amacıyla üst geçidin evin içini gören kısımlarının üzerinin kapatılması yönünde aileyle anlaşma sağladı. Üzeri metal iskeletle kapatılıp Taşyürek ailesinin evinin içinin gözükmesi önlenen üst geçitle ilgili hukuk süreci 2023'e kadar devam etti. Dosyayı inceleyen üst mahkeme, üst geçidin yıkılması yönünde itiraz yolu kapalı olmak üzere nihai kararını açıkladı.

YIKIMI BAŞLATILDI

Dosyanın karara bağlanmasının ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, üst geçidin yıkımına başladı. Üst geçidin önce üst kısımdaki metal iskelet söküldü. Dün ise üst geçidin Yeniyalı ve Barbaros Mahallesi tarafındaki ayaklarındaki merdivenler söküldü. Yaya geçişine kapatılan üst geçidin, parçalara ayrılıp bulunduğu yerden tamamen kaldırılma çalışmaları ise sürüyor. Çalışmalar sürerken, yıkılacak üst geçidin 1 metre uzağına yapılacak yeni üst geçidin Yeniyalı ve Barbaros Mahallesi kısımlarındaki taşıyıcı ayakları yapıldı. Üst geçidin kısa sürede ayakların üzerine oturtulması öngörülüyor.

'YENİ KÖPRÜ BİR AN ÖNCE YERİNE KONULACAK'

Yeniyalı Mahallesi Muhtarı Metin Kaplan, "Köprümüz 2012 yılında yapıldı. Köprünün üstünden vatandaşın evi gözüktüğü için, 2013 yılında dava açıldı. 10-12 yıllık dava süreci sonucunda köprünün yerinin değişmesi kararı alındı. Şu anda köprünün yer değişiyor, burada başka üst geçit olmadığından dolayı yeni köprü bir an önce yerini konulacak. Aldığımız bilgiye göre dün köprünün ayakları söküldü. Bu gece de yeni köprünün takılacağı söylendi. Yapılan görüşmeler sonucunda yeni üst geçidin yeterli olacağını söylediler. Vatandaşla da görüşüldü, aralarında mutabakata vardılar, bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Günde 400-500 kişi kullanıyordur. Perşembe günleri pazar olduğundan dolayı sirkülasyon daha çok, 800-900 kişiyi buluyor" diye konuştu.