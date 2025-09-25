Haberler

Kore Gazisi Mükremin Erturan Hayatını Kaybetti

Kore Gazisi Mükremin Erturan Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kore Savaşı'nda yaralanan gazi Mükremin Erturan, 94 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

KORE Savaşı'nda ayağından vurulup gazi olan Mükremin Erturan (94), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erturan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kayseri'de yaşayan Mükremin Erturan, askerlik görevini yerine getirmek için 1950 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gitti. Burada 1 yıl askerlik yapan Erturan, kura sonucunda Kore'ye gitti. 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore ile Güney Kore arasında çıkan savaşa gönderilen Erturan, burada 1 yıl kalıp, çatışma sırasında vuruldu. Japonya'ya getirilen 4 çocuk babası Erturan, buradaki tedavisinin ardından Türkiye'ye gönderildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Mükremin Erturan, hayatını kaybetti. Erturan için Hulusi Akar Camii'nde tören düzenlendi. Kore gazisi Mükremin Erturan, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
Tutuklanma korkusu yaşayan Netanyahu, ABD'ye farklı bir rotadan gitti

Korku insana neler yaptırıyor
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem

MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.