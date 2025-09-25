Kore Gazisi Mükremin Erturan Hayatını Kaybetti

KORE Savaşı'nda ayağından vurulup gazi olan Mükremin Erturan (94), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Erturan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kayseri'de yaşayan Mükremin Erturan, askerlik görevini yerine getirmek için 1950 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine gitti. Burada 1 yıl askerlik yapan Erturan, kura sonucunda Kore'ye gitti. 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore ile Güney Kore arasında çıkan savaşa gönderilen Erturan, burada 1 yıl kalıp, çatışma sırasında vuruldu. Japonya'ya getirilen 4 çocuk babası Erturan, buradaki tedavisinin ardından Türkiye'ye gönderildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Mükremin Erturan, hayatını kaybetti. Erturan için Hulusi Akar Camii'nde tören düzenlendi. Kore gazisi Mükremin Erturan, kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.