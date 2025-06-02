Kore Gazisi Muhammet Gündüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kore Gazisi Muhammet Gündüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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94 yaşındaki Kore gazisi Muhammet Gündüz, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen askeri törenle defnedildi. Törene gazinin yakınlarının yanı sıra askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kore gazisi 94 yaşındaki Muhammet Gündüz'ün cenazesi Samsun'un Bafra ilçesinde defnedildi.

Bafra Devlet Hastanesi'nde bir süredir yaşlılığa bağlı tedavi gören ve dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Kore gazisi Muhammet Gündüz için İkizpınar Mahallesi Tiritoğlu Camii'nde askeri tören düzenlendi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, tüm Bafralıların Kore gazileriyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Muhammet Gündüz amcamız, Bafra'da yaşayan son Kore gazimizdi. 20 Mayıs'ta diğer Kore gazimizi uğurladık. Allah hepsinden gani gani rahmet eylesin." dedi.

Gündüz, burada Bafra Müftüsü İbrahim Memiş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Tiritoğlu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine gazinin yakınları, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Bafra İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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