Kore Savaşı'nda Kahramanlık Hikayesi: 94 Yaşındaki Gazi Tevfik Gezgen

Kore Savaşı'nda yaralanarak 28 gün hastanede tedavi gören ve iyileştikten sonra komutanlarının itirazına rağmen cepheye dönerek silah arkadaşlarının yanında yer alan 94 yaşındaki Tevfik Gezgen, o günleri dün gibi hatırlıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının dokuzuncu bölümünde, gazi Tevfik Gezgin'in anılarına yer verildi.

Van'ın Edremit ilçesinde yaşayan 7 çocuk ve 50 torun sahibi Gezgen, askerlik görevi için gittiği Diyarbakır'da, 1950'de Bakanlar Kurulunun Güney Kore'ye kuvvet gönderme kararı ile Kore Savaşı'na gönderildi.

Diyarbakır'dan Hatay'ın İskenderun ilçesine giderek, limandan silah arkadaşlarıyla bindiği gemide 1 ay süren yolculuk yapan Gezgen, Kore'de 12 ay kalarak cephede savaştı.

Bu süreçte kardeşlerinden öte gördüğü birçok silah arkadaşının şehadetine tanıklık eden Gezgen, savaş sırasında yaşadığı acı ve gurur dolu günleri ilk günkü gibi yüreğinde hissediyor.

Zaman zaman Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şubesi'ne giderek kentteki diğer gazilerle bir araya gelen Gezgen, artık hayatta olmayan arkadaşlarının cephede çekilen fotoğraflarının asılı olduğu panoya bakarak eski günlerini yad ediyor.

"Bazen 3 gün ara vermeden çatışıyorduk"

Tevfik Gezgen, AA muhabirine, Diyarbakır'da askerlik yaptığı dönemde Güney Kore'deki savaşa gitmek için gönüllü olduğunu söyledi.

Gemiyle 1 ayda Kore'ye ulaştıklarını anlatan Gezgen, şunları kaydetti:

"Güney Kore'ye gidecek askerler İskenderun Limanı'na götürülüyordu. Buradan gemiyle 1 ay boyunca yolculuk yaptık. Gemi çok sıcaktı. Burada bazı arkadaşlarımız şehit oldu. Gemiyle yolculuğumuz sona erdikten sonra yerimize ulaşmak için 24 saat de trenle gittik. Cephede büyük zorluklarla ulaştık. Bazen 3 gün ara vermeden çatışıyorduk. Uyumak, yıkanmak ve yemek yiyebilmek için fırsatımız olmuyordu."

Türk askerlerinin büyük fedakarlık ve kahramanlıklarına tanıklık ettiğini belirten Gezgen, "Savaş alanında tüm ülkelerin cepheleri ayrıydı. Bir gün mevzilere baskın yapıldı ve çemberin arasında kaldık. Orada yaklaşık 30 şehit verdik, esir düşen askerler oldu." dedi.

"Savaştan korkmuyorduk"

Savaş sırasında Türk askerlerinin kahramanlıklarıyla öne çıktığını vurgulayan Gezgen, "Orada NATO'ya bağlı ülkelerin askerleri bulunuyordu. Türk askerleri çok iyi savaşıyordu. Savaştan korkmuyorduk. Arkadaşlarımız şehit olduğunda sıranın bize geldiğini düşünerek savaşıyorduk. Sağ salim eve geleceğimizi düşünmediğimiz için arkadaşlarımızla şehit olacağımız günü bekliyorduk." diye konuştu.

Şehit olanlar için ağlamaktan başka bir şey yapamadıklarını anlatan Gezgen, savaş anılarının ve cephede geçirdiği günlerin aklından çıkmadığını dile getirdi.

Silah arkadaşlarını kardeşten öte gördüğünü, birbirlerine çok bağlı olduklarını belirten Gezgen, şöyle devam etti:

"12 ay Kore'de kaldım. Cephede yaralandım, hastaneye gönderdiler. 28 boyunca hastanede yattım. Komutanlarım benim savaş alanına geri dönmemi istemedi ama ben savaşmak istediğimi söyledim. Gidip arkadaşlarımla savaşmaya devam ettim. Sonra da anlaşma sağlanınca geri döndük. Aradan geçen zamana rağmen Güney Koreliler büyük vefa gösteriyor. Karşılıklı ziyaretlerimiz oluyor. Bizi çok severler, 'Biz Türk askerleri sayesinde büyüdük' derler. Savaşı hatırlayanlar, Türk askerlerinin kahramanlıklarını çocuklarına da anlatmışlar."