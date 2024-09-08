95 Yaşındaki Kore Gazisi Ahmet Kara'nın Anıları

Karabük'te yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Ahmet Kara, ağabeyinin yerine gittiği Kore'deki askerlik anılarını dün gibi hatırlıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının üçüncü bölümünde, 95 yaşındaki Kastamonulu Ahmet Kara yaşadıklarını anlattı.

Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde 1929'da doğan Kara, köyünde tarım ve hayvancılık yaparken 1950'de asker oldu.

Ankara'da vatani görevine başlayan Kara'nın aynı yerde askerlik yapan ağabeyi Bayram Kara'ya 1951'de Kore görevi çıktı.

Evli ve çocukları olduğu için ağabeyinin yerine Kore'ye gönüllü gitmek isteyen Kara, durumu komutanlarına bildirdi.

Komutanları tarafından talebi kabul gören Kara, 1 aylık deniz yolculuğunun ardından diğer Türk askerleriyle Kore'ye ulaştı.

Güney Kore'deki cephelerde 10 ay güvenliği sağlayarak askerlik görevini yapan Kara, gurbette Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği görevi layıkıyla yerine getirip yurda döndü.

Askerlik görevinin ardından 1953'te yerleştiği Karabük'ün 75. Yıl Mahallesi'nde kızıyla yaşayan Kara, ilerleyen yaşına rağmen cephedeki günlerini dün gibi hatırlıyor.

"Giderken çok heyecanlandım"

Kara, AA muhabirine, askerliğe 1950'de Ankara'nın Etimesgut ilçesinde başladığını söyledi.

Aynı kışlada askerlik yapan ağabeyi Bayram Kara'ya 1951'de Kore görevi çıktığını anlatan Kara, "Kore'ye her taburdan 2 asker istemişler. Bana görev çıkmadı, ağabeyime kurayla görev çıkmış, arkadaşlarım söyledi. Ağabeyimin yanına gittim. O kendisine görev çıktığını söyledi. Sonra ben komutanlarıma abimin yerine askere gitmek istediğimi söyledim, onlar da kabul etti." diye konuştu.

Ağabeyi evli ve çocukları olduğu için onun yerine görevi gönüllü kabul ettiğini belirten Kara, "Kore'de 10 ay kaldık. 1 ay gidiş 1 ay da geliş. 2 ay da yolda geçti. Gemi ile gittik. Yolculuk çok zor geçti. Giderken çok heyecanlandım. Bizi Ankara'dan bando ile uğurladılar." dedi.

Kore'de ilk cepheye gittikleri günün gecesinde kar yağdığını dile getiren Kara, "Bize cephede taarruz emri geldi ve taarruza gittik. Yaklaşık 4 saat çatışma sürdü. 7 şehit verdik, 8 arkadaşımız da yaralandı. Sonra geri döndük. Kore'de bir komutanımız da şehit oldu." ifadesini kullandı.

Kara, Kore'de asker arkadaşlarıyla çok iyi bağ kurduğunu, bölge halkının da kendilerine iyi davrandığını, yemek getirdiğini anlattı.

Bölgede kışın çok ağır geçtiğini dile getiren Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kar yağdı tam diz boyu. Kar bir ay kalkmadı. Türkiye'ye geri dönerken çok sevindik. İlk İzmir'e geldik, çok iyi karşılandık. Daha sonra Ankara'ya, oradan da köye geldik."