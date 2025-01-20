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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

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Koray Aydın'dan Ümit Özdağ'a Destek: Adaletin Katledilmesi

Koray Aydın'dan Ümit Özdağ'a Destek: Adaletin Katledilmesi
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Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına sert tepki göstererek, bu durumu adaletin katledilmesi ve yargının siyasal bir silah haline gelmesi olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın yemek yediği bir restorandan polis tarafından alınması ve farklı bir şehre ifade için götürülmesi açıkça adaletin katledilmesi, yargının siyasal bir silah haline getirilmesidir. Eleştiriye ve siyasi mücadeleye tahammülü kalmamış bu iktidar zihniyeti Türkiye'yi kötü bir yöne doğru sürüklemektedir. Anayasal güvence altına alınan düşünce ve ifade özgürlüğü askıya alınmakta, hukuk devleti tarumar edilmektedir. Sayın Özdağ'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zulme karşı haktan, hukuktan ve adaletten yana olduğumu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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