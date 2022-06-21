Köprüçay'da kaybolan Burundili turisti arama çalışması 11'inci gününde

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na girmesinin ardından akıntıya kapılarak kaybolan Burundili Ally Seifu Bukere (22) için başlatılan arama- kurtarma çalışmaları 11 gündür devam ediyor.

Manavgat'ın Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden Burundi uyruklu Ally Seifu Bukere ve Fahad Nsabimana (20), 11 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde yüzmek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Akıntının şiddetiyle bir süre sonra yorulan 2 arkadaş, çevredekilerden yardım istedi. Çevredekiler Fahad Nsabimana'yı kurtarırken Bukere akıntıyla gözden kayboldu.

Burundili Ally Seifu Bukere'nin İstanbul'da bir şirkette çalıştığı, arkadaşıyla birlikte tatil amacıyla Antalya'ya geldiği ve rafting turuna katıldığı belirtildi. Olay günü çevredekilerin ırmağın çok tehlikeli olduğu yönündeki uyarılarına rağmen Bukere ve arkadaşının suya girdiği öğrenildi.