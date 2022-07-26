Köpek kendisinin diye istediğini yapabileceğini iddia etti köpeği çivili sopayla dövdü

Bir kadının, kendi köpeğinin kafasına çivili sopayla vurduğu anların videosu paylaşıldı. Yardım çağrısı yapılarak paylaşılan videoya hayvan severlerden tepki yükseldi. Videoda kadınınköpeği çivili bir tahta ile dövdüğü köpeğin ise bağırışları görülüyor.

"NE YAPACAKSIN BENİ Mİ DÖVECEKSİN"

Köpeğe şiddet uygulayan kadın, videoyu çeken kişiye de tepki gösterdi. Köpeği çivili sopa ile döven cani videoyu çeken kişiye "Ya çekme çekmesene köpek benim" sözlerine videoyu çeken kişi "Ne yapacaksın beni mi döveceksin, çivi ile vuruyorsun kız hayvanın kafasına yazık günah ya" sözleriyle karşılık verdi.

KÖPEK KORUMA ALTINA ALINDI

Twitter'da paylaşılan video kısa bir süre sonra hayvan severlerden iyi bir etkileşim alarak köpeğin koruma altına alındığı duyuruldu.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Köpeğini döven caniye sosyal medyadan da yorumlar geldi. Yorumlar arasında "asıl onu dövmeli", "ne tepkisi böyleleri tutuklanmalı" ifadeleri yer aldı.