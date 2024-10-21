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Kop Dağı Geçidi'nde Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

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Bayburt-Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunarak trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bayburt- Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bayburt'tun yüksek kesimlerinde etkisini aralıklı sürdüren kar yağışı ile soğuk hava, Kop Dağı Geçidi'nde buzlanmaya neden oldu.

Buzlanmaya bağlı olarak, özellikle ağır tonajlı araçların zor anlar yaşadığı Kop Dağı Geçidi'nde, can ve mal kaybı yaşanmaması için tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekipleri, sürücülere uyarıda bulunuyor.

Karayolları ekiplerinin buzlanmanın yaşandığı alanlarda tuzlama yaptığı güzergahta, trafik polisleri ulaşım güvenliği için kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel

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