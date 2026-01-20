Haberler

Kop Dağı geçidinde kar ve tipi etkili oldu, Aşkale yoluna çığ düştü

Güncelleme:
Erzurum-Bayburt kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle çığ düştü. Sürücüler Aşkale'de beklerken, Kızılay ve Aşkale Belediyesi tarafından yardımlar yapıldı. Karayolları ekipleri yolun açılması için çalışmalara devam ediyor.

ERZURUM- Bayburt kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde kar yağışı ve tipi etkili olurken, sabah saatlerinde yola çığ düştü. Ekipler, karı kaldırmak için çalışma başlatırken, ulaşımın sık sık kesildiği yolda sürücüler Erzurum'un Aşkale ilçesinde bekletiliyor.

Dün akşam saatlerinden beri etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum- Bayburt kara yolundaki 2 bin 409 metre rakımlı Kop Dağı geçidi ulaşıma kapandı. Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum'dan Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon istikametine giden araçları, Aşkale'de uygun noktalarda bekletti. Zaman zaman trafiğin normale döndüğü Kop Dağ geçişinin Aşkale tarafına tipinin de etkisiyle çığ düştü. Ulaşıma kapanan yolda Aşkale'de bekletilen araç sürücülerine Kızılay'ın yanı sıra Aşkale Belediyesi de yardımcı oldu. Belediye Başkanı Şenol Polat, yolun açılmasını bekleyen sürücülerle sohbet ederken vatandaşlara çay ve çorba ikram edildi.

Karayolları ekiplerinin yolu da ulaşımı normale döndürmek için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ağır yaralanmıştı: Kardeşi dehşet anlarını anlattı

Avrupa'da savaş çanları çalıyor! Ordu vatandaşların ev ve araçlarına el koyacak

Brooklyn Beckham'dan Anne ve Babasına Sert Suçlamalar

Galatasaray'da kader günü

Türk amatör futbolunun sembol isimlerinden Hatay Yurdakul vefat etti

