Konyaaltı Sahili'nde Üst Çene Protez Diş Bulundu

AKDENİZ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde yaptığı inceleme dalışında üst çene protez diş takımı buldu. Takım dişi üniversitedeki odasına götüren Prof. Dr. Gökoğlu, "Yeni bir takım dişin maliyetli olduğunu düşündüm. Sahibi eğer hala arıyorsa benden teslim alabilir" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, üniversite öğrencileriyle sık sık kentin kıyılarında dalış yaparak örnekler alıp incelemeler yapıyor. Balık popülasyonu hakkında veriler de tutan Prof. Dr. Gökoğlu, yaptığı dalışlarda deniz dibinde ilginç nesnelere de rastlıyor. Olta avcılarından geride kalan misina, kurşun gibi malzemelerin yanı sıra otomobil ve ev anahtarları da bulan Prof. Dr. Gökoğlu, bulduklarını üniversitedeki odasında biriktiriyor.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, önceki gün yine bir dalışa gitti. Prof. Dr. Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde yaptığı dalışta daha önce bulduklarından farklı olarak üst çeneye ait protez diş takımı buldu. Dişin sahibini arayan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, yeniden bir takım diş yaptırmanın oldukça maliyetli olacağını düşündüğünü belirterek, "Daha önceleri de dalışlar yapar farklı şeyler bulurduk. Bu defa bir kişinin üst çenesine ait takma diş buldum. Sahibi mutlaka düşürdükten sonra aramıştır ama biz bulduk. Eğer hala arıyorsa bizden teslim alabilir" diye konuştu.