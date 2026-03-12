Konya ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programları yapıldı

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Konya'da Mevlana Kültür Merkezi'ndeki tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kuran-ı Kerim okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitleri canlandırdığı tiyatro gösterimi katılımcılar tarafından alkış aldı.

Okul öğrencilerinden oluşan koro ise Ersoy'un eserlerini seslendirdi.

Okul Müdürü Süleyman Eşit de en karanlık günlerde yokluklar içinde yazılmış İstiklal Marşı'nın her satırının doğruluk, cesaret ve sarsılmaz bir inanç taşıdığını söyledi.

Aksaray

Aksaray Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı sinevizyon gösterimiyle anlatıldı, öğrencilerin gösterileri izlendi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Karaman

Piri Reis Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Program, öğrencilerin yaptığı resimlerden oluşan serginin gezilmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Hayrettin Çiçek, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Afyonkarahisar

Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, Anafartalar Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Vali Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.