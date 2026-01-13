Haberler

Konya Valisi Akın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Konya Valisi Akın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında seçtiği fotoğraflarla dikkat çekti. 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yer alan fotoğraflar arasında tercihlerini belirleyen Akın, çeşitli kategorilerde farklı fotoğraflara oy verdi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Vali Akın, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Akın, "Portre"de Cem Özdel'in çektiği "Rastgeldi" karesine oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafını tercih eden Akın, "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta da yine Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini oyladı.

Fotoğraflarda emeği geçen çalışanlara başarı dileyen Akın'a, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" kitabı takdim edildi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor

İran'da böylesi ilk kez oluyor
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi

Tarihte böylesi görülmedi! Gemiye çıkan polis gözlerine inanamadı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok

Tedesco, Fenerbahçelilerin yüzünü güldüren haberi verdi: İmkanı yok
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim bavulları topladı gidiyor