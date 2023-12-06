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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Şebiarus etkinlikleri için 30 bin kelebek ile ziyaretçilerini bekliyor

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Normal zamanlarda ortalama 10 bin kelebeğe ev sahipliği yapan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin anıldığı Şebiarus etkinlikleri için 30 bin kelebek ile ziyaretçilerini bekliyor.

Normal zamanlarda ortalama 10 bin kelebeğe ev sahipliği yapan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin anıldığı Şebiarus etkinlikleri için 30 bin kelebek ile ziyaretçilerini bekliyor.

Türk ve İslam aleminin en büyük mutasavvıflarından Mevlana Celaleddin Rumi'nin 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen "Şebiarus" etkinlikleri için Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde çalışmalar tamamlandı.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde, 7-17 Aralık'ta yapılacak anma törenleri dolayısıyla normalde 10 bin civarında olan kelebek sayısı 30 bine çıkarıldı.

Tropikal Kelebek Bahçesi Başbiyoloğu Turgut Tuş, AA muhabirine, "Şebiarus" etkinliklerinin Konya'ya yerli ve yabancı turistleri çektiğini, bahçenin şehre gelenler için etkinliklerin dışında gezilecek yerlerin başında geldiğini belirtti.

Bahçede yaklaşık 45 tür kelebek olduğunu hatırlatan Tuş, "Türler çok fazla değişiklik göstermiyor ancak sayılar azalıp çoğalıyor. Özellikle Şebiarus etkinlikleri gerçekleştirilirken kelebek sayımızı normal zamanların çok daha üstü olan 30 bine çıkardık. Kelebek bahçesinin ziyaretçi sayısı özellikle 'Şebiarus' dönemlerinde çok artıyor. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde yapılan çalışmanın sebebi normalin üzerinde bir ziyaretçiye ev sahipliği yapmamızdır. " dedi.

Şebiarus'ta özellikle İranlı ziyaretçiler geliyor

Bahçenin yaşayan bir ekosistem olduğuna dikkati çeken Tuş, şunları kaydetti:

"Bütün kelebekler, 30 bini birden aynı anda uçmuyor. Bazen beklentiler bu yönde olabiliyor. Bazı kelebekler meyvelerin üzerinde, bazıları çiçeklerin üzerinde besleniyor olacak. Birçoğunu kayaların üzerinde hatta yaprakların altında görme ihtimaliniz var. Ziyaretçilerimizden sadece uçan kelebeklere odaklanmalarını değil tüm bu ekosistemi incelemelerini bekliyoruz. Bazen de kelebekler dinlenmek için yere konabiliyor. Bu konuda da ziyaretçilerimizi dikkat etmeleri için uyarıyoruz."

Bahçeyi yıl içinde oldukça fazla yabancı turistin ziyaret ettiğini aktaran Tuş, "Özellikle içinde bulunduğumuz dönemlerde Rus ve Ukraynalı turistler ağırlıklı geliyorlar. Ancak Şebiarus zamanında İranlı turistlerin Konya'ya yoğun gelişi nedeniyle ikinci durak olarak Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ni tercih ediyorlar. Bu dönemde çok sayıda İranlı ziyaretçileri ağırlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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