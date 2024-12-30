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Konya Şehir Tiyatrosu'nda 85 Oyun, 47 Bin İzleyici

Konya Şehir Tiyatrosu'nda 85 Oyun, 47 Bin İzleyici
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Haberler
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Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu yıl 85 oyun gösterimi ile 47 bin 502 sanatseveri ağırlarken, Başkan Uğur İbrahim Altay, kültür sanata verdikleri önemin karşılığını aldıklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda bu yıl gerçekleştirilen 85 oyun gösterimini 47 bin 502 sanatsever izledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gazetecilere, Şehir Tiyatrosu'nda nitelikli yapımlarla sanatseverlerin gönlüne hitap etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Kültür sanata verdikleri önemin karşılığını aldıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Şehir tiyatromuz, bu yıl da yetişkin ve çocuk oyunlarından oluşan birbirinden güzel yapımlarla sanatseverlere ulaştı. Sezon içinde farklı oyunlarla 85 gösterim yapılırken, sunulan tiyatro ziyafetini 47 bin 502 sanatsever takip etti. Ayrıca 2018 yılından bu yana toplamda 673 gösterim sayısına ulaşarak, 378 bin 856 izleyiciyi bir araya getirdik. Elde edilen başarıların arkasında büyük bir emek ve özveriyle çalışan ekibimiz yer alıyor. Konya halkının sanata olan ilgisi, bizim bu alandaki yatırımlarımıza olan inancımızı artırıyor."

Konya Şehir Tiyatrosu yeni sezonda da farklı oyunlarla izleyicilerin karşısına çıkmaya devam edecek.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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