Konya'nın Karapınar ilçesinde Halis Ekmeklik Buğday çeşidinde rekor verim

Buğdayda ülke genelinde bereketli bir yıl yaşanırken Türkiye'nin en yüksek verimlerinden biri bu yıl Konya'nın Karapınar ilçesinde Halis Ekmeklik Buğday çeşidinde dekara bin 200 kilo ile elde edildi. Karapınar ilçesinin Akören Mahallesinde buğday yetiştiriciliği yapan çiftçi Faruk Erduran, Halis Ekmeklik Buğday çeşidinden dekara bin 200 kilo verim elde ederek bir ilke imza attı. Sakarya Araştırma Enstitüsü ıslah ettiği ve devletin geliştirdiği bir buğday çeşidi olan Halis Ekmeklik Buğday çeşidi yüksek verim kapasitesi ve kalite değerleri ile önümüzdeki yıllarda ülke genelinde dikkat çekecek. Verim rekoru kıran çiftçi aynı zamanda yüzde 14'ün üzerinde protein 80 kg hektolitre ve yüksek enerji değerine sahip olması ile yüksek verim ve kaliteyi bir arada buluşturması ile bir ilke daha imza attı. Buğdayda birim alandan en yüksek verimlerinden birinin alındığı tarlada incelemelerde bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, bu başarıda gerek ekimi yapılan çeşidin gerekse çiftçimizin önemli katkılarının olduğunu söyledi. Prof. Dr. Soylu, 'Halis Ekmeklik Buğday çeşidinin devlete ait Sakarya Araştırma Enstitüsünde geliştirildiğini ve gerek verim potansiyeli ve gerekse kalite yönü ile ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz. Halis Ekmeklik Buğday çeşidinin sahip olduğu kalite değerleri ile TMO tarafından birinci sınıf Ekmeklik buğday kategorisinde yer almaktadır. Yüksek verimin kahramanı çiftçimiz Faruk Erduran ise, tarlasına 19-20 kg da fazla tohum kullanmadığını, bitki besleme ve sulamada hiç bir fedakarlıktan kaçınmadı. Halis çeşidinin de yaptığı bu uygulamalara iyi tepki vermesi sonucu yüksek verimler elde etti ve bu yıl bin 300 dekar alanda bu çeşidi ekti. Çok memnun olduk. Çiftçimiz bundan sonraki yıllarda da aynı çeşidi ekmekte kararlı' dedi.

Buğdayda ülke genelinde bereketli bir yıl yaşanırken Türkiye'nin en yüksek verimlerinden biri bu yıl Konya'nın Karapınar ilçesinde Halis Ekmeklik Buğday çeşidinde dekara bin 200 kilo ile elde edildi.

Karapınar ilçesinin Akören Mahallesinde buğday yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizden çiftçi Faruk Erduran, Halis Ekmeklik Buğday çeşidinden dekara bin 200 kilo verim elde ederek bir ilke imza attı. Sakarya Araştırma Enstitüsü ıslah ettiği ve devletin geliştirdiği bir buğday çeşidi olan Halis Ekmeklik Buğday çeşidi yüksek verim kapasitesi ve kalite değerleri ile önümüzdeki yıllarda ülke genelinde dikkat çekecek. Verim rekoru kıran çiftçi aynı zamanda yüzde 14'ün üzerinde protein 80 kg hektolitre ve yüksek enerji değerine sahip olması ile yüksek verim ve kaliteyi bir arada buluşturması ile bir ilke daha imza attı.

Buğdayda birim alandan en yüksek verimlerinden birinin alındığı tarlada incelemelerde bulunan Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, bu başarıda gerek ekimi yapılan çeşidin gerekse çiftçimizin önemli katkılarının olduğunu söyledi. Prof. Dr. Soylu, "Halis Ekmeklik Buğday çeşidinin devlete ait Sakarya Araştırma Enstitüsünde geliştirildiğini ve gerek verim potansiyeli ve gerekse kalite yönü ile ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyoruz. Halis Ekmeklik Buğday çeşidinin sahip olduğu kalite değerleri ile TMO tarafından birinci sınıf Ekmeklik buğday kategorisinde yer almaktadır. Yüksek verimin kahramanı çiftçimiz Faruk Erduran ise, tarlasına 19-20 kg da fazla tohum kullanmadığını, bitki besleme ve sulamada hiç bir fedakarlıktan kaçınmadı. Halis çeşidinin de yaptığı bu uygulamalara iyi tepki vermesi sonucu yüksek verimler elde etti ve bu yıl bin 300 dekar alanda bu çeşidi ekti. Çok memnun olduk. Çiftçimiz bundan sonraki yıllarda da aynı çeşidi ekmekte kararlı" dedi. - KONYA