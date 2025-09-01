Konya GastroFest 2023 İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesince şehrin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Konya GastroFest için hazırlıklar tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplantıda, Konya mutfağının basit bir yemek kültüründen ziyade, binlerce yıllık medeniyetin damakta iz bırakan bir hikayesinin olduğunu söyledi.

Kentin mutfağının Mevlevi kültürüne dayandığına vurgulayan Altay, "Konya mutfağı aynı zamanda Mevlevi kültürünün ince ruhunu barındırmaktadır. Dünyada adına türbe yapılmış tek aşçı olan Mevlana'nın aşçısı Ateşbaz-ı Veli'nin Konya'da meftun olması bu şehri mutfak kültürüne verdiği değerin en büyük nişanesi. Ateşbaz-ı Veli'nin ocağında yanan ateş bugün hala sofralarımıza ışık tutmaktadır." diye konuştu.

"Çok sayıda ünlü şefin katılımıyla festivalimiz daha da renklenmiş olacak"

Altay, 2021 ve 2022'de düzenlenen GastroFest'te 500 bin misafiri ağırladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl da yine yüzbinlerce ziyaretçiyle dolu dolu bir festival yapacağımıza yürekten inanıyoruz. 4 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da Kalehan Ecdat Bahçesi'nde kapılarını açacak olan GastroFest ile binlerce yıllık ocaklarda pişen lezzetlerimizle birlikte köklü bir medeniyetin sofrasını kültürünü ve ruhunu tanıtmaya da vesile olacağız. Söyleşilerden konserlere, atölyelerden yarışmalara kadar dopdolu bir programla Konya'mızı gastronomi alanında uluslararası noktaya taşıma gayretini sürdüreceğiz. Ayrıca 100 esnafımıza kuracağımız stantlarla, çok sayıda ünlü şefin katılımıyla festivalimiz daha da renklenmiş olacak. "

Kalehan Ecdat Bahçesi'nde 4-7 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinliğe çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor.