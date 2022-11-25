Konya'daki köpek katliamı sonrası Ömer Döngeloğlu'nun videosu yeniden viral oldu
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Konya'da bir görevlinin elindeki kürekle köpeklerden birini katlettiği görüntüler büyük tepki çekti. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, 2020 yılında kaybettiğimiz İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun köpeklere yapılan zulümle ilgili sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Konya'daki sahipsiz hayvan bakımevinde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak öldürdüğü görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Skandal olayın ardından Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken şube müdürü ise görevden uzaklaştırıldı.