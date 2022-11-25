Konya'daki köpek katliamı sonrası Ömer Döngeloğlu'nun videosu yeniden viral oldu

Konya'da bir görevlinin elindeki kürekle köpeklerden birini katlettiği görüntüler büyük tepki çekti. Konuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, 2020 yılında kaybettiğimiz İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu'nun köpeklere yapılan zulümle ilgili sözlerinin yer aldığı video sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.