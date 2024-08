Konya'da yeni bir obruk meydana geldi

Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Seyit Hacı Yaylası yakınında bulunan pancar tarlasında, akşam saatlerinde yeni bir obruk meydana geldi.

Olay geçtiğimiz yıl da aynı bölgede obruk oluşumu yaşanan Fatih Şık'a ait tarlada meydana geldi.

Tarla sahibi çiftçi Şık AA muhabirine, halen olayın şokunu yaşarken, "Bunun tecrübesi olmaz ama oluyormuş. Geçen sene de kullandığımız su böyle bulanmıştı. Tekrar olunca bir yer inmeye inecek mi, bir obruk olacak mı diyerek korktuk. Yani bunun tedirginliği vardı, nitekim şimdi yaşıyoruz, hala da şu an oluyor," dedi.

Öyle bir gürültü indi ki...

Ziyaretine gelen arkadaşlarını konuk ettiği sırada tarladan garip sesler gelmeye başladığını ifade eden Şık, "Arabadan taş dökülür gibi sesler geliyordu, inşaat mı var ki dedik. Arkadaşıma, dünden beri sularda bir bulanma vardı, bu olan düpedüz dedik. O arada tarlaya bakıyoruz, şu aradan ses geliyor, şuradan derken o an daha da büyük bir şekilde suyun dışına fışkırdığını gördük. Öyle bir gürültü indi ki aynı zamanda su yukarı çıktı. Halen de devam etmekte" dedi.

Geçen yıl ki yaşadığı korkuyu bir kez daha yaşadığını aktaran Şık, "Bu seneki daha farklı, niye çünkü daha büyük. En azından akşamdan bu saate iki saati buldu. Şu an olan toprağın inmesi ve aynı zamanda bize verdiği büyük korku. Şu anki yaşadığımız bu, içimizdeki, ekmek yediğimiz yer olunca biraz daha hüznü fazla. Rızkım burada, çoluk çocuklarımın nasibi burada diyerekten bu topraklara sarılıyoruz. Halen acısı var şu an. Şu anki durum gerçekten korkutucu, ürpertici, bu geceyi nasıl geçireceğim diye tedirginim. Yalana gerek yok, buradan ekmek yiyoruz, yattığım yer, yuvam burası ama korkuyor muyum, korkuyorum. Bu gece nasıl geçecek acaba, bu obruk ne kadar devam edecek, ilerleyecek mi, eve mi tepki yapacak, hayvana mı tepki yapacak? ya da bir zarar mı verecek bilmiyorum, şu an bir tedirginlik var ama bu gece nasıl geçer Allah bilir" diye konuştu.

Olaya tanık olan Fatih Şık'ı ziyarete gelen misafiri Yunus Uslu da, şunları anlattı:

"Sohbet ederken, arka taraftan pancar tarlası olan yerden ses gelmeye başladı. Bu arada arkadaşlarla kendi kendimize konuşmaya başladık, acaba köyde bir inşaat mı var ya da böyle taş yıktırıp da güpürtülü bir ses geldiği için inşaattan şüphelendik. Bu arada yarım saat, kırk beş dakika geçti ama sesler ara ara 10 dakika, 5 dakika arayla devam etti. Biz inşaat diye hiç galeye almadık. Bu arada Fatih arkadaşımız yanımıza geldi, inşaat nerede, ses geliyor, kim ne yaptırıyor gibisinden konuşurken, inşaat yok dedi. Bugün de bizim sularımız bulandı, ben de opandan şüpheleniyorum, acaba opan (yerel dilde obruk) olabilir mi derken bir anda yönümüzü tarlaya doğru çevirdik. Büyük bir güpürtü ile suyun yukarıya doğru fışkırdığını gördük. Tabii ki ondan sonra tedirgin bir halde izlemeye devam ettik. Bu şekilde aşağı yukarı 2 saattir devam ediyor, aynı şiddetle. Biraz bir 5-10 dakika duruyor, yanlardan veya tabana nasıl göçüyorsa ses geliyor."