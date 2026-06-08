Konya'daki Yangında İtfaiye Eri Mehmet Tekeli Şehit Oldu

İTFAİYE ERİ ŞEHİT OLDU

Konya'da bir yatak fabrikasında kompresör makinesinin patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında, karbonmonoksit gazından zehirlenip, ağır yaralanan itfaiye eri Mehmet Tekeli, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şehit düşen 15 yıllık itfaiye eri Tekeli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Hasan DÖNMEZ-Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı