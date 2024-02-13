Konya'da Uyuşturucu Parasına İlişkin Cinayet Davasında Karar

KONYA'da uyuşturucu parası nedeniyle husumetli oldukları Abdullah Atlı'yı (23) öldüren sevgililer Alparslan Arabacı (24) müebbet, Rabia Tugay (22) ise iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Onlara yardım ettiği iddia edilen Tuğçe Esen (22) de 10 yıl hapse mahkum edildi.

???????Olay, 31 Aralık 2022'de Meram ilçesi meydana geldi. Ali Gönül (23), otomobili ile arkadaşı Abdullah Atlı'yı sanayi sitesine götürmek için yola çıktı. Ahmet Özcan Caddesi'ne geldiklerinde araçtan inen Atlı, çevreden tabanca ile açılan ateş sonucu yaralandı. Ali Gönül tarafından otomobil ile Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Atlı, kurtarılamadı. Çalışma başlatan polis, şüpheli olarak 50 suçtan kaydı bulunan Alparslan Arabacı, 2 suçtan kaydı olan sevgilisi Rabia Tugay ve Tuğçe Esen'i gözaltına aldı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler, işlemleri sonrası tutuklandı.

'İSTEYEREK YA DA TASARLAYARAK YAPMADIM'

Cinayete ilişkin 'ruhsatsız silah satın alma' ve 'tasarlayarak adam öldürme' suçlarından hazırlanan iddianame, Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Alparslan Arabacı, Rabia Tugay ve Tuğçe Esen, 22 Haziran 2023'te görülen ilk duruşmada Abdullah Atlı'yı nasıl öldürdüklerini anlattı. Duruşma salonunda bulunan Abdullah Altı'nın ailesine dönüp, özür dilediğini ve helallik istediğini belirten Arabacı, "Rahmetliden 1-2 kez uyuşturucu aldım. Daha sonra benden 4 bin 500 lira alıp, uyuşturucuyu vermedi. Paramı da geri vermedi. Rahmetli olaydan 4-5 gün önce evime gelip, bana silah doğrulttu ve küfretti. Ben de kendimi savunmak için bir tabanca satın aldım. Olay günüyse onu yolda gördüm. Konuşmak için yanına gitmek istediğimde 1 el silah sesi geldi. Rabia o sırada ateş etmiş ancak Abdullah bana doğru ateş etti sandım. Hedef gözetmeksizin 1 el ateş ettim. İsteyerek ya da tasarlayarak yapmadım" dedi.

'HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ ETTİM'

Rabia Tugay ise şunları anlattı:

"Abdullah, benim çocukluk arkadaşım. Alparslan ise benim sevgilim. İkisinin arasında uyuşturucu yüzünden husumet vardı. Olay günü Tuğçe, 'Arkadaşım ile görüşeceğim' dediği için gitmek istediği yere bıraktık. Dönerken Abdullah ile karşılaştık. Abdullah'ı durdurmak istedim ancak durmadı. Daha sonraysa korkutmak için hedef gözetmeksizin ateş ettim" diye konuştu.

'SADECE UYUŞTURUCU ALMAK İÇİN GİTMİŞTİM'

Tuğçe Esen de "Konya'ya uyuşturucu almaya gelmiştim. Daha sonra Rabia ve Alparslan ile aramızda para toplayıp, Aksaray'a uyuşturucu almaya gittik. O gece Abdullah tanışmak için bana mesaj attı, daha sonra uyuşturucu vereceğini söyledi. Ertesi gün Abdullah ile buluşmak için evden çıktık. Beni yol üzerinde bilmediğim bir yerde indirdiler. Abdullah ile telefonda konuşuyordum. 'Rabia'nın elinde silah var' dedikten sonra telefon kapandı. Daha sonra beni tekrar arabaya aldılar. Rabia ve Alparslan'ın elinde silah gördüm. 'Niye öldürdünüz?' diye sorduğumda, Alparslan bana 'Adam olmayanın cezası yatılmaz' diyerek cevap verdi. Onların yanına sadece uyuşturucu almak için gitmiştim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Savcı, mütalaasında yeterli delil olmadığına işaret edip, tasarlama kastının bulunmadığını belirtti. Savcı, Alparslan Arabacı ile Rabia Tugay için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Tuğçe Esen içinse 'yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

KARAR DURUŞMASI

Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Arabacı, "Atlı, benden aldığı para karşılığında uyuşturucu getirecekti ama vermedi. Aramızdaki husumet bundan kaynaklanıyor. 1 el silah sesi gelince o anın şaşkınlığıyla hedef gözetmeden ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Böyle bir olaya sebep olduğum için çok pişmanım" dedi.

Rabia Tugay ise "Amacım öldürmek olsaydı; daha yakın mesafede baş veya göğüs bölgesine ateş ederdim" diye konuştu.

Tuğçe Esen de "Diğerleri ile sadece arkadaşım, olayla bir ilgim yok" dedi.

?Mahkeme heyeti, Arabacı'ya 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Aynı suçtan müebbet alan Rabia Tugay'ın cezası, 'iyi hal' indirimi uygulanarak 25 yıla düşürüldü. Tuğçe Esen de sevgililere yardım ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.