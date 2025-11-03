Haberler

Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama

Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ve Çumra ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucular arasında sentetik ecza, kubar esrar ve nakit para yer alıyor. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Konya'nın Kulu ve Çumra ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerce uyuşturucuyla mücadele operasyonda, çok sayıda sentetik ecza, kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.Y.P. (35), E.K. (42), T.P. (22) ve A.T.P'nin (25) ikamet, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 776 adet uyuşturucu hap, 300 miligram sentetik uyuşturucu, 60 gram esrar, 6 bin avro ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Toplam 54 adet suç kaydı bulunan 4 şüpheliden E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Çumra ilçesinde ise emniyet ve jandarma ekipleri koordineli şekilde ortak narkotik uygulaması gerçekleştirdi.

İlçenin iki farklı noktasında narkotik köpeği ile yapılan uygulamada, 123 araç ve 245 kişi kontrol edilirken, bir kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?

Davutoğlu'na açıkça sorduk: Erdoğan sizi yanında ister mi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Galatasaray'da kadro değişiyor! Yıldız isim yeniden ilk 11'e dönüyor

Kadroyu değiştiriyor! Yıldız isim yeniden 11'e dönecek
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi

Emniyet müdürü affetmedi! Ekip otosuna anında ceza kestirdi
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.