Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Çumra ve Ilgın ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çumra'da belirlenen araçta yapılan aramada, 34 bin 319 uyuşturucu hap ve tabanca, Ilgın'da ise bir evde 6 bin 75 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.