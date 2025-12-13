Haberler

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Çumra ve Ilgın ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 34 bin 319 uyuşturucu hap ve bir tabanca ile 6 bin 75 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Konya'nın Çumra ve Ilgın ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çumra'da belirlenen araçta yapılan aramada, 34 bin 319 uyuşturucu hap ve tabanca, Ilgın'da ise bir evde 6 bin 75 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
