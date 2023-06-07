Konya'da Trafik Eğitim Parkı dönem sonu ziyareti gerçekleştirdi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından trafik bilincini gelecek nesillere aşılamak amacıyla yapılan Trafik Eğitim Parkı, dönem sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ağırladı. Protokol heyeti, eğitim alan öğrencilere, eğitim veren polis ve koordinatörlere sertifika takdimi ile programı sonlandırdı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin örnek okul dışı öğrenme ortamlarından olan ve çocuklara trafik bilincini küçük yaştan itibaren aşılayan Trafik Eğitim Parkı dönem sonunda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ağırladı.

Selçuklu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve trafik bilincini gelecek nesillere aşılayan Trafik Eğitim Parkı dönem sonunda protokol heyetini ağırladı. Trafik Eğitim Park'ında dönem sonu ziyareti gerçekleştiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Bozyüce ve beraberindeki heyet eğitim alan öğrencilerin keyifli anlarına ortak oldu.

"Trafik Eğitim Parkı geleceğin trafik bilincini oluşturuyor"

Trafikle ilgili bilinci en temelden oluşturma adına Trafik Eğitim Parkı'nın çok önemli bir göreve sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Günümüzde artan araç ve nüfusla birlikte trafikteki yoğunluk da artıyor ve beraberinde birtakım problemler oluşturuyor. Trafikteki olumsuzlukların özünde ise saygı yatıyor. Bizler burada geleceğin büyükleri olan çocuklarımıza en temelden trafik bilinci ve trafikte saygıyı öğretiyoruz. Böylelikle gelecekte trafikte yaşanacak sorunları da en aza indirmeyi hedefliyoruz. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde çocuklarda trafik bilincini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için binlerce öğrenciye teorik ve pratik eğitim veren Trafik Eğitim Parkı yıl boyunca eğitimlerini sürdürdü. 2022-2023 yılında hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri verilen eğitimlerde 36 okulumuzdan 5 bin 830 ilkokul 4.sınıf öğrencimiz faydalandı. Burada eğitim alan öğrencilerimize, eğitim veren emniyet mensuplarımıza ve çocuklarını bize emanet eden değerli velilerimize teşekkür ediyorum. Geleceğin duyarlı ve bilinçli neslini hep birlikte yetiştirmek için bu gayret ve özenle çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Çocuklarımızın aldığı trafik eğitimi gelecekte işimizi daha da kolaylaştıracak"

Trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşmasının çok önemli olduğunun altını çizen Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de, "Öncelikle böylesine bir tesisi ilçemize ve Konyamıza kazandırdığı için Selçuklu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı trafik eğitim parkı projesi, ülkemizin trafik problemine çözüm olabilecek bir proje. Emniyet teşkilatı olarak böyle bir eğitimin küçük yaşlarda verilmesinin gelecekte işimizi bir hayli kolaylaştıracağı ve yaşanabilecek kazaları bir hayli azaltabileceği düşüncesindeyiz . Bu noktada gerek emniyet gerekse belediyemiz çocuklarımızla çok güzel bir eğitim projesi yürütüyorlar. Bu vesileyle Selçuklu Belediyemiz başta olmak üzere kurumlarımızı kutluyorum. Buradan ailelere de artık birer trafik dedektifi olan çocuklarının sözlerini dinlemelerini, trafik kurallarına daha fazla hassasiyet göstermelerini diliyorum." şeklinde konuştu.

Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirilen program protokol heyetinin, eğitim alan öğrencilere, eğitim veren polis ve koordinatörlere sertifika töreni takdimi ile son buldu. - KONYA