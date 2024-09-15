Üye Girişi
Haberler

Konya'da Şık Bir Nikah Töreni

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, oğlunun nikahını kıydı. Törene birçok önemli isim katılarak gelin ve damada şahitlik etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Aydan Meram ve Ali Necati Altay çiftinin nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelin ve damadın şahitliğini yaptı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde oğlunun nikahını kıyan Başkan Uğur İbrahim Altay'ın oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

Altay, bir aile için çocukların mürüvvetini görmenin, onların mutluluğuna şahit olmanın en büyük hamd ve şükür vesilesi olduğunu ifade ederek, "Mutluluklar paylaştıkça çoğalır ve artar, bugün her biriniz burada bulunarak bizim mutluluğumuza şahitlik ettiniz, ortak oldunuz ve mutluluğumuzun artmasına vesile oldunuz. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

Nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını eline alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çifte mutluluklar dileyerek cüzdanı geline verdi.

Toplam 18 nikah şahidinin yer aldığı merasimde, şahitler arasında bakanların yanı sıra Anayasa Mahkemesi Üyeleri Muhterem İnce, Recai Akyel, Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Mustafa Şen, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı Genel Sekreteri Omar Abdullah Kadı, Lübnan Belediyeler Birliği Başkanı Muhammed Sadieh, Konya Valisi Vahdettin Özkan da yer aldı.

İki bin kadar davetlinin katıldığı tören sonunda gelin ve damat konukların tebriklerini kabul etti.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel

Uğur İbrahim Altay Yerel Haberler Politika Kültür Güncel Yaşam konya Tören Altay

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Dünyaca ünlü kolonya markası Eyüp Sabri Tuncer'e şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak

Dünyaca ünlü Türk kolonya devine şok! Avrupa Birliği, ürünleri acil toplatacak
Görüntüler de iddia da vahim! Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı

Kavgayı ayırmak isteyen astsubay, polislerin hışmına uğradı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hangisi, kalıntıları İzmir'de bulunan bir antik kenttir? Hangisinin finalinde karşılaşan iki tenisçinin maçını yerinde seyreden biri New York'tadır? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Trabzonspor- Beşiktaş maçını kim kazandı? Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI ANLATIM! Trabzonspor- Beşiktaş maçı kaç kaç? TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle!
title