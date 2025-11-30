Haberler

Konya'da 'Şehir ve Aile Şurası' Kapanış Programı Gerçekleşti
Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 'Şehir ve Aile Şurası', Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla sona erdi. Şura, Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların oluşturduğu 7 komisyonda aileyi güçlendirme konularını ele aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Şehir ve Aile Şurası" kapanış programıyla sona erdi.

Açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen şura, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 2 gün sürdü.

Şura, Türkiye'nin dört bir yanından farklı sektör ve kurumlardan katılan üyelerin oluşturduğu 7 komisyonda yürütüldü.

Komisyon başkanları, kapanış oturumunda ortaya konulan çalışmaları anlattı.

"Aileyi güçlendirmek ortak bir işbirliği gerektiriyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Bingül, kapanış programında yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Aile refahından kültür kimliğine, ruh sağlığından bağımlılığa, kırılganlığa kadar çok önemli konular görüşüldü. Ortak akılla çok güzel sonuçlar ortaya çıktı. Aileyi güçlendirmek, merkezden yerele ve yerelden ülke geneline yayılması ortak bir işbirliği gerektiriyor. Bu şurada bu işbirliğinin en güzel örneğini gösterdiğimizi düşünüyorum."

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Uzbaş da şurada aile kurumunun karşı karşıya kaldığı güncel meseleleri derinlemesine ele alarak, değişen dünyada ailenin nasıl güçlendirileceğini istişare ettiklerini söyledi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
