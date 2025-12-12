Haberler

Konya'da Firari Hükümlüye Operasyon: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Konya'da Firari Hükümlüye Operasyon: 6 Kişi Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da düzenlenen operasyonda 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K. ve yanındaki 5 kişi, polise bıçakla direnmeye çalıştı. Şüpheliler gözaltına alındı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

KONYA'da bir eve düzenlenen operasyonda firari hükümlü, tabancayla; yanındaki 5 kişi de bıçakla polise direndi. Adrese takviye ekip istenirken, 6 kişi bir süre sonra gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan S.K.'nin saklandığı adresi tespit etti. Ardından ekipler, Karatay ilçesindeki adrese operasyon düzenledi. S.K., eve gelen polislere tabanca doğrultup direnmek istedi. Bu sırada evdeki 1'i kadın 5 kişi de S.K.'nin yakalanmasını engellemek için bıçakla polise direnmeye çalıştı. Bunun üzerine adrese takviye olarak çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, bir süre sonra S.K. ve yanındaki 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında, uyuşturucu madde ele geçirildi. Evden de uyuşturucu haplar çıktı. Şüphelilerden 1'i kadın 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Hükümlü S.K. de sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu

Asgari ücrette 2. toplantının tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title