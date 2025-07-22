Konya'da Mesleki Eğitimde Tarım İş Birliği Protokolü İmzalandı

Konya Valiliği, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Konya Valisi İbrahim Akın, protokol töreninde dünyada gelinen noktada gıda güvenliğinin önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, gıda üretiminde önemli aktörlerden biri olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gıda güvenliği alanındaki rolü hem kendi geleceğimiz hem de küresel ölçekte büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, ülkemizdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin gıda arzı ve tarımsal üretim açısından ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün imzaladığımız protokol de bu anlayışın somut bir yansımasıdır. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi arasında imzalanan bu iş birliği protokolüyle, dört tarım temalı mesleki ve teknik Anadolu lisemizde öğrenim gören öğrencilerimize önemli imkanlar sunulacaktır. Protokol kapsamında yer alan liselerimizin 'Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği', ' Tarım' ve 'Laboratuvar Hizmetleri' alanlarında eğitim alan öğrencilerine, Konya Şeker, PANKOBİRLİK ve Panagro A.Ş. tarafından çeşitli destekler sağlanacaktır. Bu destekler ile mesleki ve teknik eğitimin güçlenmesi ve tarım alanında nitelikli ara eleman yetiştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, tarımsal üretimde kalifiye insan kaynağının toprak kadar önemli olduğunu belirtti.

İş birliğiyle tarımda mesleğini seven, nitelikli ve gönüllü bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Erkoyuncu, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin tarımda sürekliliğini sağlamalarını istiyoruz. Bu sayede kırsalda yaşayan gençlerin tarım sektöründe istikrarlı ve bilinçli bir şekilde yer alması sağlanacak. Tarım artık sadece geleneksel bir uğraş değil, bilim ve teknoloji ile entegre bir meslek alanı haline geldi. Biz de bu dönüşümün içinde gençlerimizi donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamak istiyoruz. Bu protokol sayesinde tarımda genç nüfusun önü açılacak, özellikle genç kadınların sektöre katılımı teşvik edilecek. Böylece kırsal alandan kent merkezlerine olan göçlerin azalacağına ve yaşanan demografik dengesizliğin giderileceğine inanıyoruz."