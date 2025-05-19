Konya'da Merdivenden Düşen Boya Ustası Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evde boya yaparken merdivenden düşen 51 yaşındaki usta yaşamını yitirdi.

Kesmez Mahallesi'nde bir evde çalışan boya ustası K.D, merdivende dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.D, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.