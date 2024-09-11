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Masaj salonunda ölü bulunmuştu: Korkunç cinayetin faili belli oldu

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Konya'da, çalıştığı masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 30 yaşındaki Elif Ceren Arslan'ın cinayetinin, eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından işlendiği belirlendi. Arslan'ın Demirkıran hakkında uzaklaştırma kararı aldığı öğrenilirken, suçunu itiraf eden Demirkıran, polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Konya'da, çalıştığı masaj salonunda bıçaklanmış cansız bedeni bulunan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ın (30), kavgalı olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi Emrah Demirkıran tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Emniyette suçunu itiraf eden Demirkıran adliyeye sevk edildi.

Konya'da Masaj Salonunda Cinayet: Eski Sevgili Tarafından Öldürülen Kadının Cesedi Bulundu

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda meydana geldi. Masaj salonu sahibi Vedat D., iş yerine geldiğinde anahtarın kapının üstünde olduğunu fark etti. İçeriye giren Vedat D., çalışanı olan 4 çocuk annesi Elif Ceren Arslan'ı kanlar içerisinde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Elif Ceren Arslan'ın göğüs bölgesinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Arslan'ın cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Konya'da Masaj Salonunda Cinayet: Eski Sevgili Tarafından Öldürülen Kadının Cesedi Bulundu

ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arslan'ın birkaç gündür masaj salonunda kaldığını, kendisini darp eden eski sevgilisi Emrah Demirkıran için uzaklaştırma kararı aldırdığı belirlendi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Demirkıran, cinayeti itiraf etti. Emniyette işlemleri tamamlanan Emrah Demirkıran, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

NediyonDegisik:

Yer konya mi ? ok tamam bisey demiyorum.

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