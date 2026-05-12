Konya'da Göçük Altında Kaldılar

KONYA'da elektrik dağıtım şirketinde çalışan Celal Aydın ve kardeşi Cebrail Aydın, alt yapı çalışmaları kapsamında kaldırımda kazı yaptıkları sırada göçük altında kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan 2 kardeş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. Celal Aydın ve kardeşi Cebrail Aydın, alt yapı çalışmaları kapsamında kaldırımda iş makinesiyle kazı yaptıkları sırada toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle göçük altından çıkarılan 2 kardeş, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber: İsmail AKKAYA KONYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMücadiye Taş:

Böyle bir şey. Eski günlerde. Böyle çalışma türü vardı. Ama hiç böyle kazalar olmuyordu. Şimdi her gün haber. Ne oldu böyle?

Haber YorumlarıDuygu Acar:

Bu kaza yoksa işçi sağlığı protokollerinin ihlalinden mi kaynaklandı, çünkü bu tür kazalar normalde olmması gerekmiyor ve işte işin maliyeti bize vuruyor sonra.

Haber YorumlarıOsman Yazıcı:

Çok şükür çıkarmışlar. İnşallah iki kardeş de iyileşirler. Bu tür kazı işlerinde güvenlik çok önemli, çünkü ne zaman bir şey olabileceği belli olmaz. Mesai arkadaşlarının hızlı davranması sayesinde kurtulmuşlar. Umarım bu olaydan sonra güvenlik protokolleri daha sıkı şekilde uygulanır.

