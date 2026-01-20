Kafede çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı

KONYA'nın Karapınar ilçesinde kafede oturan 2 müşterinin silahla yaralandığı kavganın, mekanda bulunan husumetli taraflar arasında çıktığı belirlendi. Yaralılardan başına mermi isabet eden Bahri Cingöz'ün (21) hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, 00.00 sıralarında Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Fahrettin K. (21) ve kardeşi Kazım K. ile mekana gelen husumetli oldukları Mevlüt Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Fahrettin K., babası Seyhat K.'ye (47) haber verdi. Kafeye gelen Seyhat K., oğullarını kafeden dışarı çıkardı. Ancak taraflar burada da kavga etti. Bu sırada Fahrettin K., tabancayla rastgele ateş açtı.

MÜŞTERİNİN BAŞINA MERMİ İSABET ETTİ

Tabancadan çıkan mermilerden biri, müşterilerden Sinan Gümüşsoy'un alnını sıyırıp Bahri Cingöz'ün başına isabet etti. 2 kişi kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Cingöz, yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Bahri Cingöz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

'KORKUTMAK İÇİN HAVAYA ATEŞ AÇMAK İSTEDİM'

Olayın ardından Seyhat K. ile oğulları Fahrettin K. ve Kazım K. gözaltına alındı. Şüphelilerden Fahrettin K.'nin ilk ifadesinde, "Korkutmak için tabancayla havaya ateş açmak istedim" dediği öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.