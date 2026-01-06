Güneysınır'da Filistin yararına hayır çarşısı açıldı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde Filistin yararına hayır çarşısı açıldı.

Kent merkezinde kurulan hayır çarşısının açılışına ilçe protokolü katıldı.

Güneysınır İlçe Müftüsü Ramazan Demirci, açılışta yaptığı konuşmada, "Filistin'deki kardeşlerimizin manevi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bir farkındalık oluşturmak adına Filistin ve Gazze yararına bir hayır çarşısı tertip ettik. Amacımız, burada yapılacak satışlardan elde edilecek gelirler ile hayırseverlerimizin bağışlarını Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırmaktır." dedi.

Hayır çarşısın 8 Ocak'a kadar açık kalacağı öğrenildi.