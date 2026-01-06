Haberler

Güneysınır'da Filistin yararına hayır çarşısı açıldı

Güncelleme:
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, Filistin ve Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacıyla hayır çarşısı hizmete girdi. İlçe Müftüsü Ramazan Demirci, açılışta yapılan satışlardan elde edilecek gelirlerin Filistinli kardeşlere ulaştırılacağını belirtti.

Kent merkezinde kurulan hayır çarşısının açılışına ilçe protokolü katıldı.

Güneysınır İlçe Müftüsü Ramazan Demirci, açılışta yaptığı konuşmada, "Filistin'deki kardeşlerimizin manevi olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve bir farkındalık oluşturmak adına Filistin ve Gazze yararına bir hayır çarşısı tertip ettik. Amacımız, burada yapılacak satışlardan elde edilecek gelirler ile hayırseverlerimizin bağışlarını Filistin ve Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırmaktır." dedi.

Hayır çarşısın 8 Ocak'a kadar açık kalacağı öğrenildi.

