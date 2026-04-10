Konya'da FETÖ'nün darbe girişimi anlatıldı

Konya'da 15 Temmuz Derneği tarafından, "Şanlı Direnişin 10. Yılında İnancımız Bir Duamız Türkiye" konulu program düzenlendi.

Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Taş Bina Kültür Sanat'ta düzenlenen programda, dünyadaki birçok ülkede ciddi huzursuzluklar olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki ülkelerde de uzun zamandır bu huzursuzlukların devam ettiğini anlatan Turunç, "Ülkeye, devlete ve millete sahip çıkmak, hem inancımızın gereği hem de hayati bir gerçek. Burayı vatan bilip yaşıyorsak, güçlü bir devlet ve milletle gerek ekonomik, gerek siyasi, uluslararası düzeyde sözü dinlenebilir bir ülke olmak durumundayız." dedi.

Turunç, bu topraklarda 650 yıl medeniyet inşa etmiş ecdadın torunlarının ciddi sorumlulukları olduğunu, bu ülkede yaşayan vatandaşların bir ve beraber olması gerektiğini dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olan özel harekat polisi Muhsin Kiremitci'nin eşi Seda Kiremitci ile 15 Temmuz gazileri Ahmet Alkılıç ve İlhami Çil de katılımcılara darbe girişimi ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Programa, Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler
