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Akşehir'de kavgada ölüm: 3 tutuklama

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Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada darbedilen 1 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada darbedilen 1 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kavgaya karıştığı belirlendikten sonra gözaltına alınan Y. T, A.T, P.Y. ve T.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.T, P.Y, ve T.T. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki eğlence merkezinde 8 Ağustos'ta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Burak Çınar (27), başına aldığı darbeyle hayatını kaybetmiş, polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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