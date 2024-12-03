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Konya'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi

Konya'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Düzenlendi
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Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, down sendromlu engellilerden oluşan Mehteran Takımı marşlar seslendirdi. Valisi İbrahim Akın, engellerin aşılabileceğini vurguladı ve toplumun engelli bireylerle dayanışma içerisinde olması gerektiğini ifade etti.

Konya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mevlana Kültür Merkezi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, tamamı down sendromlu engellilerden oluşan Mehteran Takımı'nın seslendirdiği marşlarla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Konya Valisi İbrahim Akın, engelin bedende ya da zihinde olmadığını insanın inanç ve kararlılıkla engellerin üstesinden gelebileceğini söyledi.

Akın, şöyle devam etti:

"Görme engeline rağmen sazıyla gönüllere dokunan Aşık Veysel'in, karanlıkla savaşan bir ışık misali eserler veren Cemil Meriç ve işitme engeline rağmen insanlığa eşsiz besteler sunan Beethoven, bu anlamda hepimize ilham kaynağıdır. Engelli kardeşlerimizin hayatına dokunmak yalnızca onların değil aslında hepimizin hayatını zenginleştirmektedir. Toplum olarak üzerimize düşen, engelli bireylerimizin karşılaştığı zorlukları birlikte aşmak ve bizi biz yapan sevgi ve dayanışma değerleriyle kenetlenmektir. Bugün, burada şahit olduklarımız da geleceğe dair umutlarımızı yeniden tazelemiştir."

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de engellilerin sorunlarının sadece kendilerini ve ailelerini değil, bütün bir toplumu ilgilendiren, bütün bir toplumun çözüm bulması gereken sorunlar olduğunu söyledi.

Program öğrencilerin hazırladığı folklor gösterileri ile son buldu.

Kaynak: AA / Taner Aydın - Güncel
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