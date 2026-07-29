Konya'da cami ve Kuran kursları arasında futbol turnuvası yapıldı

Konya'da 5. Geleneksel Camiler ve Kur'an Kursları Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol turnuvası başladı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, minikler ve yıldızlar kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda 58 takım ve 754 sporcunun mücadele edeceği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geleneksel hale getirdikleri turnuvanın çocukların hem sportif hem de sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu belirtti.

Kur'an kurslarının manevi eğitimin yanında sosyal ve kültürel faaliyetlerle de desteklenmesinin önemini vurgulyan Kılca, şunları kaydetti:

"Yaz Kur'an kurslarında eğitim gören çocuklarımızın hem verimli vakit geçirmeleri hem de sporla buluşmaları amacıyla geleneksel hale getirdiğimiz futbol turnuvamızın bu yıl beşincisini düzenliyoruz. Turnuvamız sayesinde çocuklarımız hem takım olma bilincini geliştiriyor hem de arkadaşlık, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Çocuklarımızın fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan bu tür organizasyonları çok önemsiyoruz. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin ve çocuklarımızın her alanda gelişimlerini desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA