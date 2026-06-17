Konya semalarında 'Ay yıldız' şölen
Konya'da akşam saatlerinde hilal evresindeki ay ve Venüs gezegeni birbirine yakın konumlanarak gökyüzünde Türk bayrağını andıran ay-yıldız silueti oluşturdu. Bu görsel şölen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
KONYA'da havanın kararmasının ardından ay ve venüs gezegeni birlikte görüldü. Gece karanlığında Türk bayrağını andıran ay-yıldız sülieti görsel şölen oluşturdu
Akşam saatlerinde hilal evresindeki ay ile gökyüzündeki en parlak gezegenlerden biri olan venüsün birbirlerine oldukça yakın bir anı Konya'dan görüntülendi. Yörünge hareketleri nedeniyle vatandaşların görüş açısında aynı hizaya gelen ay ve venüs 'ay yıldız' oluşturdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı