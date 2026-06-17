Konya semalarında 'Ay yıldız' şölen
Konya'da akşam saatlerinde hilal evresindeki ay ile Venüs gezegeni birbirine yakın konumlanarak Türk bayrağını andıran ay-yıldız silueti oluşturdu. Bu doğa olayı gökyüzünde görsel bir şölen yarattı.
KONYA'da havanın kararmasının ardından ay ve venüs gezegeni birlikte görüldü. Gece karanlığında Türk bayrağını andıran ay-yıldız sülieti görsel şölen oluşturdu
Akşam saatlerinde hilal evresindeki ay ile gökyüzündeki en parlak gezegenlerden biri olan venüsün birbirlerine oldukça yakın bir anı Konya'dan görüntülendi. Yörünge hareketleri nedeniyle vatandaşların görüş açısında aynı hizaya gelen ay ve venüs 'ay yıldız' oluşturdu.
Haber: Hasan DÖNMEZ/KONYA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı