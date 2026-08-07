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Asker Uğurlamada Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

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Konya'nın Çumra ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

Konya'nın Çumra ilçesinde asker uğurlama eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi'ndeki asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada Zeki Bozdemir (25), henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Çumra Devlet Hastanesine kaldırılan Bozdemir yaşamını yitirdi.

Polis olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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